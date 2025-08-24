犬の毛をただ“整える”のではなく、その個性や美しさ、そして人との関係までもトリミングで浮かび上がらせる。犬と人を繋ぐ“今と本質"を創り上げる、江頭重知さんに聞いた。江頭重知さん｜長崎県生まれ、東京育ち。「犬のプロになりたい」と23歳で会社を辞め、トリマーの学校へ。自分らしいカットを模索し、“テディベアカット”を考案。プードルカットがスタンダードだった当時、全身の毛を自然に生かして作るテディベアカット