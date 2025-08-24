ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£24Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»æ¡Ø¥×¥·¥§¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¥ô¥£¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß28ºÐ¤Î¿¹²¼¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤È¥­¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·