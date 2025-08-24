2025明治安田J2リーグ第27節の2試合が24日に行われた。5位V・ファーレン長崎は、ホームで下位に低迷するレノファ山口FCと対戦。試合をスコアレスで折り返すと、長崎はなかなか山口の牙城を崩すことができない。しかし、後半アディショナルタイムに江川湧清が値千金のヘディングシュート。ラストプレーで決め切り、1−0で勝利を収めた。2位ジェフユナイテッド千葉は敵地でベガルタ仙台との一戦に。千葉は38分に先制を許すと