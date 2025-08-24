アイルランド戦で突破を図る日本の公家＝英ノーサンプトン（ロイター＝共同）【ノーサンプトン（英国）共同】ラグビー女子のワールドカップ（W杯）イングランド大会は24日、ノーサンプトンなどで行われ、1次リーグC組で世界ランキング11位の日本は初戦で5位のアイルランドに14―42で敗れた。前半はCTB弘津（ナナイロプリズム福岡）がトライを挙げ、7―28で折り返した。後半は1トライを返したが、点差を広げられた。1次リーグ