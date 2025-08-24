ユニークなデザインの最小モデル！フォルクスワーゲンは日本でも人気の高い自動車メーカーで、「ゴルフ」や「ポロ」、かつては「ビートル」など親しみやすいモデルが知られています。そのなかでも「up！」は、コンパクトなボディとユニークなデザインでひときわ個性を放つモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“6速MT”コンパクトカー」です！（30枚以上）一体どのようなクルマなのでしょうか。赤チェックの内装