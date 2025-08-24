◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節ＦＣ東京０―４京都（２４日・味スタ）京都が敵地でＦＣ東京をＦＷラファエルエリアスの今季２度目のハットトリック（３得点）などで４―０で下し、３連勝を飾った。鹿島を得失点差で上回り、前節１６日以来、８日ぶりに首位に返り咲いた。ラファエルエリアスが前半に２つのＰＫを成功。後半３６分にも相手のミスをカットし、左足で決め、４月６日鹿島戦以来、今季２度目となるハットトリック