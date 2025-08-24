◇ラグビー女子Ｗ杯イングランド大会１次リーグＣ組アイルランド４２―１４日本（２４日、ノーサンプトン）世界ランク１１位の日本代表は、同５位のアイルランドに１４―４２で敗戦。目標に掲げる初の８強進出へ重要な一戦だったが、黒星となった。日本は前半５分に先制を許すと、同１０分はラインアウトモールを押し込まれて被連続トライ。同２４分は敵右サイドから攻め込まれ、ＷＴＢパーソンズの力強いランで失点