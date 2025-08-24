任期満了に伴う和木町長選挙は24日投票が行われ、新人の坂本啓三さんが初当選を果たしました。坂本啓三さんは和木町出身の60歳。郵便局員を務めたのち1992年に和木町役場に入庁し複数の課長職を務めました。町民の声を聞く「和木町みらい会議」の創設や老朽化が進む給食センターの新築移転をスピーディーに進めると訴え現職・米本正明さんとの接戦を制しました。投票率は57.13％でした。和木町で町長選挙の投票