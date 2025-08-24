【新華社ウルムチ8月24日】秋に入り、中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市天山区の新疆国際大バザール風景区は20日以上連続で来場者が1日当たり延べ20万人を超えた。多い時には23万人に達し、にぎわいが続いている。同市文化・観光局によると、1〜7月に天山区が受け入れた国内観光客は累計1979万6700人で、観光収入は161億2300万元（1元＝約20円）に上った。（記者/白志強）