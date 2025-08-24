【新華社コルガス8月24日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス口岸（通関地）を経由した出入境者が年初から21日までに前年同期比28％増の延べ104万人に上った。昨年より43日早く100万人を突破した。コルガス出入境辺防検査站（出入国検査所）の統計で明らかになった。中国が多くの国と相互ビザ免除政策を実施し、人的往来を促進する措置を相次いで打ち出したことで、同口岸を通過する国内外の旅行者も増加。多くが国際定期バス