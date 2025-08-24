日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が23日に放送され、巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）がVTR出演。来日後に対戦し、“この投手は凄い”と感じたという日本人投手の名前を挙げた。「彼のストレートは凄いと思いました」。そう明かしたのは、阪神の9年目右腕・才木浩人投手（26）だった。ここまで12勝（5敗）、防御率1.54といずれもリーグトップを誇り、巨人にとっても難敵となっている才木