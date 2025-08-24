ママたちは義実家からおすそ分けをいただくことはありますか？今回の投稿者さんは、お義母さんからのおすそ分けに対して「なんかむかつく」と思うできごとがあったようです。普段おすそ分けをくれるときは、投稿者さんに連絡してくるお義母さん。いつもは「忙しいだろうからさっと取りに来てくれれば大丈夫よ」と言われて、仕事が終わってから車で15分の義母宅へ行くそう。たいてい2人分のお弁当やおかずをくれる、表向きには「