全国高校野球選手権大会で初優勝した沖縄尚学（那覇市）の選手らが２４日、沖縄に凱旋（がいせん）した。那覇空港では、同校ナインを一目見ようと大勢の県民らが詰めかける中、深紅の優勝旗を掲げた真喜志拓斗主将ら選手たちが姿を現すと、祝福の拍手と指笛が響き渡った。「感動ありがとう」と書いた手製のうちわを持参して出迎えた沖縄県南城市の男児（１０）は「格好よかった。僕も甲子園出場を目指して少年野球の練習を頑張