8月24日（日）九州アジアリーグ試合結果北九州下関フェニックス対火の国サラマンダーズ第16回戦北九州市民球場火 ５００１２２３１１｜１５ 北 ０２０４０００２０｜６火の国：田島、ワンディー、〇吉村、S福田ー有田、中庭北九州下関：西垣、高井、●荒巻、吉田、伊藤秀、中村、木戸ー宮原昨日の試合は九州アジアリーグ最長試合時間となる4時間58分、延長10回タイブレークの試合を制し優勝へのマ