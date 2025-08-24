バスケットボールで高校生年代の国内最高峰リーグ「U18（18歳以下）日清食品トップリーグ」は24日、長崎市のハピネスアリーナで男女1試合ずつがあり、男子は初戦となった福岡第一が八王子学園八王子（東京）に95―63で大勝した。今夏の全国総体出場を逃した福岡第一は、宮本聡と耀（ともに3年）の双子を含め、5人が2桁得点をマーク。全国総体で準優勝した強豪を圧倒した。女子では全国総体覇者の桜花学園（愛知）が73―70で