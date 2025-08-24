¡ØFPS¥²¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿¤é°ÍÍê¼ç¤¬¿Íµ¤VTuber¤ÎÈþ¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¤¹¤«¤¤¤Õ¤¡¡¼¤à¡§¸¶ºî¡¢¿¿¹­Íù´õ¡§Ì¡²è¡¢¤ß¤¹¤ß¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØFPS¥²¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿¤é°ÍÍê¼ç¤¬¿Íµ¤VTuber¤ÎÈþ¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¸Å¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¯Æ°¤·¤¿Áó°æÎç¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÏ¢ÍíÀè¤«¤é°ìÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎç¤¬¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ì¾¡§reeen¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¹þ