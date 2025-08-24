福岡管区気象台は24日午後9時32分、福岡県に発表していた雷注意報を解除した。◇◇24日午後8時4分発表の福岡管区気象台防災コメントは以下の通り。＜防災事項＞筑後地方に発表していた大雨注意報（浸水害）、洪水注意報（浸水害）、洪水注意報は、すべて解除しました。25日は、湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った非常