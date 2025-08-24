有人の火星探査ミッションが現実味を増しつつある中で、数年を超えて宇宙空間に滞在することで人体に現れる影響が懸念されています。その中には「宇宙空間で妊娠や出産することにどのようなリスクがあるのか？」というものもあり、この問題についてリーズ大学の計算生物学教授であるアルン・ホールデン氏が解説しました。Spaceborne and spaceborn: Physiological aspects of pregnancy and birth during interplanetary flight -