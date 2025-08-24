◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京D）巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は24日、DeNA戦の敗戦後に赤星優志投手（26）を抹消することを明らかにした。この日、今季21度目の先発マウンドに上がった赤星は、5回6安打4失点（自責3）で降板。チーム単独ワーストの今季9敗目を喫していた。試合後、阿部監督が赤星について「先発外れてもらうから」とコメントしたことを受け、杉内コーチは「そうね、真っすぐが