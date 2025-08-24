第1位おとめ座前向きな姿勢で運を引き寄せよう！ 開放感のある場所で恋が進展する予感。今週のおとめ座さんは、あなたの前向きな姿勢が運を引き寄せる好調期。仕事では、努力してきたことが実を結びそう。やりがいと充実感のある日々になりそうですが、頑張りすぎには注意が必要です。適度な休息も忘れないように。恋愛面では、持ち前の明るさと自然体の魅力が光るでしょう。海辺のドライブなど、開放感のある場所が恋の進展にピ