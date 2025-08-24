俳優の織田裕二が、9月7日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』(21:00〜)にスタジオゲストとして出演する。織田が同番組に出演するのは初めて。左から織田裕二、設楽統、日村勇紀、横澤夏子収録でMC・バナナマン(設楽統・日村勇紀)の設楽が、「織田さんがスタジオにいることの違和感･･･」と驚きを見せると、織田が「僕が緊張しています」と本音を吐露する場面が展開された。また、スタジオには横澤夏子もゲ