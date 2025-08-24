日本保守党の百田尚樹代表が２４日、ＹｏｕＴｕｂｅｒで弁護士の福永活也氏と元ハロプロのアイドルグループ「アンジュルム」の中西香菜さんの結婚式に出席し、乾杯のあいさつを務めた。福永氏は百田氏の代理人弁護士を務める間柄で「新郎側の半分ぐらいは弁護士、被告じゃないかな。４つくらいの裁判抱えていて、けっこう大変なんですよ。このテーブルでは裁判の話ばっかりしています」と笑わせた。爆笑トークが続き「私は