愛知県豊明市がすべての市民を対象にスマートフォンやタブレット、ゲーム機などを利用する時間を1日2時間以内とする目安を盛り込んだ条例案を25日に提出することが中国でも注目されている。中国SNSの微博（ウェイボー）では21日、この話題がトレンド上位に浮上した。条例案には子どもがスマホなどを使う時間帯の目安が盛り込まれ、小学生以下は午後9時まで、中学生以上は午後10時までとしていることや、条例に強制力や罰則はないこ