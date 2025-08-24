「仮眠＝サボる」ではない――。社会的に問題となっている日本人の睡眠不足の解消に向けて、仮眠の大切さを啓発すべく、ネスレ日本とトヨタ自動車が協働して上質な仮眠体験の場を設けた。「ネスカフェ原宿」（東京都渋谷区）に、トヨタが開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE（トトネ）」を設置し、コーヒーを飲んでから上質で短い仮眠を行う「コーヒーナップ」を共同で提案するイベントを8月19日から12月18日まで開催している