ＤｅＮＡ４−２巨人（セ・リーグ＝２４日）――ＤｅＮＡが巨人戦の連敗を５で止めた。宮崎が一回に先制適時打、五回に２ランで打線を先導した。新人右腕の竹田はプロ初先発から２連勝。巨人は３連勝でストップ。◇阪神８−１ヤクルト（セ・リーグ＝２４日）――阪神が快勝。三回に中野の適時打で先行し、四回の佐藤輝のソロなどでその後も着実に加点した。才木がリーグ最多に並ぶ１２勝目。ヤクルトは投打に精彩を欠いた。◇