沖縄県与那国町長選で初当選を決め、万歳する上地常夫氏（中央）＝24日夜、与那国町任期満了に伴う沖縄県与那国町長選は24日投開票の結果、無所属新人の元町議上地常夫氏（61）が、無所属現職糸数健一氏（72）、無所属新人の元町議田里千代基氏（67）を破り初当選を果たした。自衛隊の「南西シフト」への対応を主な争点に論戦を展開。上地氏は防衛力強化に一定の理解を示しつつ、現状以上の部隊増強には慎重姿勢だ。投票率は90.8