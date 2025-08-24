読売新聞社の全国世論調査で、参院選の結果、自民党と公明党の与党が衆参で過半数を下回ったことについて、自民党総裁である石破首相の責任は大きいと「思う」との回答は５０％だった。「政治とカネ」の問題を抱えた自民党議員の責任は大きいと「思う」は８１％に上り、首相の責任よりも厳しい目が向けられていることが浮き彫りになった。首相の責任は大きいと思うかどうかについて、自民支持層では「思わない」の５５％が「思