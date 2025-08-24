読売新聞社は２２〜２４日、全国世論調査を実施した。石破内閣の支持率は３９％で、自民、公明両党が惨敗した参院選直後に行った前回７月緊急調査（２２％）から１７ポイント上昇した。不支持率は５０％（前回６７％）。内閣支持率の前回調査からの上昇幅としては、首相交代のタイミングを除き、２００８年の電話調査開始以降で最大。参院選の結果を受けて、石破首相が辞任するべきだと「思う」との回答は４２％（前回５４％）