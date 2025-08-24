読売新聞社が２２〜２４日に行った全国世論調査で、次の自民党総裁にふさわしい政治家を聞いたところ、１位は高市早苗・前経済安全保障相の２４％、２位は小泉農相の２１％、３位は石破首相の１４％だった。自民党の政治家１０人から選んでもらった。「いない」は１４％。自民支持層に限ると、１位は小泉氏（３１％）、２位は石破首相（２３％）、３位は高市氏（１２％）だった。野党支持層では高市氏、小泉氏、石破首相の順だ