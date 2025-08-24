【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あいみょんが8月4日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「いちについて」のパフォーマンス映像があいみょんオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。 ■「いちについて」のパフォーマンス映像は9月21日22:00までの4週間限定公開 「いちについて」はTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろされた楽曲。7月23日に配信リリース