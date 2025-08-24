【SWEET STEADY「YAKIMOCHI」を元記事で視聴する】 KAWAII LAB.として初めてメンバー全員に活動歴がある実力者揃いの7人組グループ、SWEET STEADY（スイート ステディ）。メンバープロフィールと注目楽曲から、かわいいだけじゃないすいすての魅力を紐解こう。 ■SWEET STEADYとは？ かわいいを集めたKAWAII LAB.発の7人組 SWEET STEADY（読み：スイート ステディ） ・デビュー：20