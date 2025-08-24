2025年8月1日（金）から、『ショコラティエ マサール 新千歳空港出発ロビー店』にて、空港限定の新商品『北海道生テリーヌ』が販売されています。 画像：株式会社マサール 『北海道生テリーヌ』は、ショコラティエが最上質カカオと北海道厳選素材でつくる口溶けなめらかなショコラスイーツの最高峰。 世界が認める厳選素材と極上の技が生み出す、心を奪われるほどの芳醇な香り、そして濃厚