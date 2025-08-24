◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第３節Ｃ大阪２―０相模原（２４日・ヨドコウ）Ｃ大阪ヤンマーはホームで相模原を迎え、２―０で今シーズン初勝利を飾った。前半３０分、ＭＦ北原朱夏のロングパスをペナルティーエリア中央で受けたＦＷ田子夏海が左に切り返し、左足でシュート。「スタートから出て緊張していたけど、点を決める気持ちで試合に入っていた。うれしかったです」。３試合目で初スタメンをつかんだ１９歳