日本ではABEMAなどで配信された恋愛リアリティ番組『ハートシグナル4』に出演したユ・イスが、オンライン上の悪質な噂に強硬対応することを明らかにした。【写真】『ハートシグナル』の有名人ソ・ミンジェ、元アイドルの恋人と2ショットユ・イスは8月23日、SNSを通じて虚偽事実の流布者に対し法的対応を進めていると知らせ、「オンライン上でまったく事実ではない内容が無分別に広まり、多くの方々に混乱と不便を与えることになり