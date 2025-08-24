全日本プロレスの「王道トーナメント」開幕戦（２４日、東京・後楽園ホール）で、３年ぶりの出場となった野村直矢（３１）が元タッグパートナーの青柳優馬（２９）を下し、２回戦に駒を進めた。野村は２０１４年に全日本でデビューし、期待を集めたが、１９年に退団。その後もフリーとして全日本にも度々参戦し、２３年には優馬とのコンビで世界タッグも獲得した。その後、左ヒザ前十字靭帯断裂のケガもあって全日本のリングか