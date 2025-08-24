このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ支払わせた妻の話』第16話をごらんください。 慰謝料を請求し、離婚することを決意します。不倫の証拠をそろえ、兄とともに夫を問い詰めたリナさん。夫の実家へと移動し、離婚を切り出します