店舗のある銀行を利用している人の多くが、通帳の発行を受けていると思います。ただ、通帳記帳をしていなかったり、何もせずに放置している人もいるのでは。実は通帳に記録された内容は、家計を振り返る上で大切な情報となるんです。通帳記帳のメリット、目安となる保管期間について解説します。 通帳記帳のメリットは？ いつまで保管しておくといい？原案：飯田道子（ファイナンシャルプランナー／All About マネーガイド）イラス