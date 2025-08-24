お金のこと、難しいですよね。物価高や老後への不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、定期預金に50万円預けたときの利息についてです。Q：定期預金に50万円預けたら利息はいくらになりますか？「定期預金に預け入れを予定しております。50万円を1年間、金利0.45％で預ける予定です。受け取れる利息はい