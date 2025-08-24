石破総理はきょう（24日）都内のホテルで小泉元総理らと会食しました。会食に参加したのは石破総理と赤沢経済再生担当大臣のほか、小泉純一郎・元総理、山崎拓・元自民党副総裁、武部勤・元自民党幹事長のあわせて5人で、石破総理の呼びかけで行われたということです。山崎拓 元自民党副総裁「（小泉元総理が）石破総理の政権運営の参考になるようにお話をされたということです。郵政解散の話が主だったんですけど」山崎氏に