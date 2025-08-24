子どもの肌は発達段階にあり、大人よりデリケートです。そして、18歳までに生涯に浴びる紫外線量の約半分を浴びることが分かっています。紫外線は将来のシミやシワの原因となるだけでなく、長期的にはDNAの損傷を引き起こし、白内障などの眼疾患や皮膚がんのリスクを高めます（※1）。子どもの頃から正しい知識で紫外線対策を習慣化し、健康を守りましょう。 紫外線の基礎知識（※1,※2）紫外線は太陽から届く光の一種です。まずは