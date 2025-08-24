1もう学校には行けないかもなぁ【漫画を読む】『娘が小1で不登校になりました先生が怖くて学校に行けない』を最初から読む2023年の文部科学省の調査によると、不登校の子どもは11年連続で増え続けているそうです。友人とのトラブルや先生との関係など原因が明確にわかっている場合もあるけれど、いくつもの理由が重なっていたり、理由がわからない…というケースも少なくありません。今や特別なことではなく、誰でも不登校になる