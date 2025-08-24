「おそらく脚本の中園さんモデルの子でしょうね」女優の今田美桜(福岡市出身)がヒロインをつとめるNHK連続テレビ小説「あんぱん」。25日から始まる第22週「愛するカタチ」ではあの子役が再登場し…。＜以下、ネタバレあり＞のぶ(今田)と嵩(北村匠海)がそれぞれの悩みを抱えながらも、?近距離?の別居などを経て夫婦仲を深めていく過程が描かれた第21週。最後には漫画家として嵩が自身の思いと向き合い、アンパンマンの原型と