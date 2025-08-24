櫻坂46の13thシングルの発売と、5周年ライブの開催が発表された。【写真】ドーム公演への決意を語った的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣櫻坂46が4月から約4ヵ月間にわたって全国5都市をまわり、全11公演で26万人を動員した全国ツアー「5th TOUR 2025 “Addiction”」。このツアーファイナルが24日、京セラドーム大阪にて行われ、終演後に会場内で突如流れた映像で13thシングルが10月29日に発売となることが発表された。