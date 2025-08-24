阪神は、２４日のヤクルト戦（神宮）に８―１で快勝。優勝マジックを２減らして１６とした。主砲の目覚めの一発が飛び出した。１点リードで迎えた４回、先頭で打席を迎えた佐藤輝明内野手（２６）が、燕先発・奥川の初球の１２９キロのスライダーを完璧に捉えた。高々と舞い上がった打球は右翼席に突き刺さる３２号ソロ。ゆっくりとダイヤモンドを一周し、ベンチでは首脳陣とナインからハイタッチで迎えられた。「初球からい