企業向けの教育研修事業、若年層向けの就職支援事業を展開するジェイックは2025年8月12日、新入社員研修の受講者に対して、就職活動にまつわるアンケート調査を行い、その結果を発表した。調査は2025年7月2日〜10日に行われ、回答者は277人。重視すること「仕事内容」は50.5％＜新入社員に聞く就活をやり直したいと考えたことは？「1回もない」66.4％ジェイック調査＞の続きです。「入社から今日まで、就職活動をやり直したい