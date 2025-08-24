ロックバンド「怒髪天」が24日、公式SNSを更新。23日の横浜公演の客席で痴漢被害や迷惑行為が発生したとして声明を発表した。これを受け、ボーカルの増子直純(59)が24日に自身のブログを更新。迷惑行為に対して「腹ワタが煮え繰り返る思いだ」などと怒りをあらわにした。怒髪天の公式SNSで「『怒髪天 presents BAKA CLASICO 2025 "昭和100年男呼唄 〜横浜編〜" 』8/23（土）F.A.D YOKOHAMA公演におきまして、公演終了後に複数