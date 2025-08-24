モデルで女優の筧美和子が２４日に自身のＳＮＳを更新。海外での旅行ショットを披露した。筧はインスタグラムに「毎日パスタ食べて海でぷかぷかしてビーチでゴロゴロしてた幸せ」とつづり、旅行ショットを投稿。水着姿を披露した。この投稿にファンからは「どのグラビアよりも自然で可愛いくて素敵なのでは！？」「美和子ちゃん楽しんてるねっ」「美和子さん水着が見れて嬉しい」「スタイル良いなー！」「えっぐいスタイル」