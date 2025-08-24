「広島５−４中日」（２４日、マツダスタジアム）広島が連敗を２で止め、４位に再浮上した。先発は今季初登板の常広。五回まで２安打、５奪三振と完璧な投球で中日打線を抑え込んだ。しかし、５点リードの六回。１死から前川の失策と死球でピンチを招くと、ブライトに３号３ランを被弾し、６回途中３安打３失点（自責２）で降板。リリーフ陣がリードを守り今季初登板で今季初勝利をマークした。打線は０−０で迎えた三回