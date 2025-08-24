誰もが羨む仲良し夫婦。奥さんのことを大切にし、子どもにとってもよきパパ。そんな理想的な家庭がある日突然、崩壊することもあるようです。今回は、愛妻家の夫に裏切られた妻の話をご紹介いたします。愛妻家の夫が浮気「夫は子どもの面倒もよく見てくれるし、家事も率先してやってくれる人。なにより私のことをずっと女性として扱ってくれることがうれしくて、愛妻家の夫と結婚できた私は本当に幸せ者だと思っていました。ただ、