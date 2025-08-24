江崎グリコは「アーモンド効果」ブランドで、料理への活用といった汎用性の訴求を強化して新規獲得とヘビーユーザー化を図る。7月31日、取材に応じた健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏は「『アーモンド効果』の飲用習慣のない方も、料理なら取り入れていただきやすい。色々な用途に使える飲料という認識を持っていただき、新しいお客様を獲得していきたい」と語る。ヘビーユーザー化については「『アーモンド効果』を